Lanotiziagiornale.it - Scure di Giorgetti sulla Manovra: più tagli per salvare la faccia

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Poche ore ci distanziano ormai dal Consiglio dei ministri di questa sera, quando sarà sul tavolo non solo il Documento programmatico di bilancio, che contiene l’indicazione generale delle poste della, ovvero le principali voci di entrata e uscita e che dovrà essere spedito a Bruxelles. Ma ci saranno anche, a sorpresa, la stessa legge di Bilancio e il decreto fiscale collegato. Quello delle risorse, per unatra i 23 e i 25 miliardi, è un rebus complesso: di sicuro ci sono i 9 miliardi in deficit, il potenziale miliardo dalo delle tax expenditures e quello analogo dal riallineamento delle accise, gli almeno 2-3 miliardi della spending review, oltre alle risorse da destinare alla riforma dell’Irpef e alo del cuneo fiscale. Per trovare quello che manca si ipotizza un mix di più entrate e meno spese.