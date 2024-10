Scontro tra due auto, una conducente rimane incastrata tra le lamiere: liberata dai vigili del fuoco (Di lunedì 14 ottobre 2024) SENIGALLIA – É stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare la conducente di un’autovettura, restata coinvolta in un incidente. Lo Scontro, stando alle prime ricostruzioni avvenuto frontalmente, è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio in corso Matteotti a Senigallia. La Anconatoday.it - Scontro tra due auto, una conducente rimane incastrata tra le lamiere: liberata dai vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) SENIGALLIA – É stato necessario l’intervento deidelper liberare ladi un’vettura, restata coinvolta in un incidente. Lo, stando alle prime ricostruzioni avvenuto frontalmente, è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio in corso Matteotti a Senigallia. La

Cortona : scontro tra furgoni sul raccordo Perugia-Bettolle. Conducente incastrato nell’abitacolo - . I vigili del fuoco di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti questo pomeriggio, 11 ottobre 2024, sul raccordo Perugia-Bettolle al km 11 San Lorenzo Cortona, per incidente stradale L'articolo Cortona: scontro tra furgoni sul raccordo Perugia-Bettolle. ducente incastrato nell’abitacolo. (Firenzepost.it)

Scontro tra due auto - una si ribalta su un lato e la conducente rimane incastrata - OSTUNI - Scontro tra due auto, una si ribalta su un lato e la conducente rimane incastrata. È quanto accaduto nella mattinata odierna, sabato 5 ottobre, in via Berlinguer ad Ostuni. I mezzi sono entrati in contatto per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale, che ha fatto i... (Brindisireport.it)

Scontro furgone-bus di linea a Ischia - sei feriti. In gravi condizioni il conducente - L'articolo Scontro furgone-bus di linea a Ischia, sei feriti. . Cinque invece i feriti sul bus, tra cui l’autista ed un turista francese che ha riportato la frattura della clavicola; anche queste persone sono state ricoverate nell’ospedale isolano. it. Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di sei feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina ... (Anteprima24.it)