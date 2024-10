Schianto tra due auto sulla riviera di Montesilvano, strada chiusa al traffico [FOTO] (Di lunedì 14 ottobre 2024) Violento scontro tra due automobili, una Toyota Yaris e un'Alfa Romeo Stelvio, sul lungomare di Montesilvano nella serata di domenica 13 ottobre.L'incidente stradale si è verificato all'incrocio con via America intorno alle ore 22:30.L'impatto tra le due vetture è stato violento Ilpescara.it - Schianto tra due auto sulla riviera di Montesilvano, strada chiusa al traffico [FOTO] Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Violento scontro tra duemobili, una Toyota Yaris e un'Alfa Romeo Stelvio, sul lungomare dinella serata di domenica 13 ottobre.L'incidentele si è verificato all'incrocio con via America intorno alle ore 22:30.L'impatto tra le due vetture è stato violento

