Salerno, attesa per lo sbarco di 40 nuovi migranti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSbarcheranno dalla nave di una Ong mercoledi' prossimo a Salerno circa quaranta migranti salvati nel Mediterraneo. La Prefettura di Salerno, da quanto si apprende, e' gia' al lavoro per predisporre la macchina dell'accoglienza. Per Salerno, si tratta del 37esimo sbarco di migranti. L'articolo Salerno, attesa per lo sbarco di 40 nuovi migranti proviene da Anteprima24.it.

