Ruba la pistola del papà ed esce di casa, poi è choc: poco fa la terribile scoperta sul 15enne (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia in Italia: ragazzo di 15 anni trovato morto dai carabinieri. Il suo corpo era all'interno di un casolare abbandonato. Si tratta di un giovane che era scomparso tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre, dopo essersi allontanato da casa. L'allarme era stato lanciato dai genitori, preoccupati per la sua sparizione. Le ricerche sono scattate immediatamente, coinvolgendo polizia, carabinieri, vigili del fuoco e numerosi volontari. Le operazioni, condotte senza sosta per tutta la notte, si sono avvalse anche dell'uso di droni e cani molecolari. Stamattina, purtroppo, è arrivata la tragica notizia: il corpo del ragazzo è stato ritrovato senza vita in un casolare abbandonato, in campagna, appena fuori la città. Le autorità hanno confermato il decesso poco fa.

Firenze - entrano in casa per rubare borse di lusso. Fermati mentre tentano la fuga - Gli agenti della Sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile sono rapidamente riusciti a delineare così la fisionomia delle tre persone sospettate di essere i materiali autori del colpo, avvenuto forzando la porta finestra della cucina dell’abitazione. Firenze, 14 ottobre 2024- Dopo aver svaligiato l'appartamento, si sono messi in macchina e stavano imboccando l'autostrada ... (Lanazione.it)

Entrano per rubare mentre la proprietaria è in casa - arrestati due giovanissimi - Dopo aver portato via tutto quel che sono riusciti ad arraffare, sono scappati a gambe levate dall'abitazione. Il 14enne è stato arrestato e portato presso l'istituto per minori di Firenze, su richiesta della Procura per i minori, mentre per il 12enne, non imputabile per legge, è stato disposto il collocamento in una comunità di accoglienza. (Lanazione.it)

La profuga ucraina rovinafamiglie : la accolgono in casa e “ruba” il marito Moglie abruzzese in rivolta - Ha detto che non si sentiva più in grado di stare sotto il nostro tetto e qualcosa dentro di me è scattato». «La situazione è degenerata sabato scorso, quando mia moglie si è accanita contro Sofiia, urlandole contro e usando un linguaggio duro che l’ha lasciata in lacrime. «È iniziato tutto con il semplice desiderio di fare la cosa giusta e di mettere un tetto sopra la testa di qualcuno che ne ha ... (Citypescara.com)