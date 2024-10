Romania: azienda cinese avvia lavori per centrale fotovoltaica (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pechino, 14 ott – (Xinhua) – Una societa’ cinese venerdi’ scorso ha avviato i lavori per la costruzione di una centrale fotovoltaica da 31,82 megawatt nella contea di Calarasi, nel sud-est della Romania. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Romania: azienda cinese avvia lavori per centrale fotovoltaica Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pechino, 14 ott – (Xinhua) – Una societa’venerdi’ scorso hato iper la costruzione di unada 31,82 megawatt nella contea di Calarasi, nel sud-est della. Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis, nessun italiano alle NextGen Finals 2024: un campanello d’allarme dopo anni di abbondanza? - Un buco generazionale, ma qualcosa di buono c'è comunque. Non ci saranno giocatori italiani presenti nelle Next Gen ATP Finals di Gedda, in programma dal ... (oasport.it)

Israele penetra in Libano e altre notizie interessanti - Le Forze armate di Israele (Idf) hanno avviato ulteriori operazioni di terra "limitate" nel Libano sud-occidentale a ridosso della Linea Blu. Il ministro degli Esteri dell'Iran Abbas Araghchi ha avver ... (limesonline.com)

Dazi sulle auto elettriche cinesi: arriva l’approvazione dall’UE - Dazi alle auto elettriche cinesi? Sì per 10 Paesi dell'Unione Europea - tra cui l'Italia - per dare un segnale al mercato dell'auto. (financecue.it)