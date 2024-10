Regionali Umbria, il Movimento 5 Stelle appoggia la Proietti e presenta la lista: ecco i 20 candidati (Di lunedì 14 ottobre 2024) Rispetto ai molti nuclei sparsi per l'Italia che sceglievano la via autonoma o alleanze con liste civiche, il Movimento 5 Stelle dell'Umbria da 10 anni a questa parte - forse perchè molto fedele al gruppo dirigente del Presidente Conte piuttosto che all'ex capo indiscusso Beppe Grillo - è Perugiatoday.it - Regionali Umbria, il Movimento 5 Stelle appoggia la Proietti e presenta la lista: ecco i 20 candidati Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Rispetto ai molti nuclei sparsi per l'Italia che sceglievano la via autonoma o alleanze con liste civiche, ildell'da 10 anni a questa parte - forse perchè molto fedele al gruppo dirigente del Presidente Conte piuttosto che all'ex capo indiscusso Beppe Grillo - è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Movimento 5 Stelle : «Piazza Cittadella va salvata» - «Sono vicina ai cittadini e alle cittadine di Piacenza che con una raccolta firme si stanno fermamente opponendo alla costruzione del parcheggio interrato in piazza Cittadella. La costruzione di quel parcheggio comporterebbe un grave danno alla ricchezza storica e paesaggistica della città di... (Ilpiacenza.it)

Sondaggi politici elettorali oggi 9 ottobre 2024 : calano Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle - bene Pd e Forza Italia. Male Italia Viva - Bene Forza Italia che guadagna lo 0,4 per cento portandosi, così, all’8,7% mentre la Lega è all’8,5 per cento, in crescita dello 0,1 per cento. Male il Movimento 5 Stelle che perde quasi mezzo punto percentuale (-0,4%): il partito guidato da Giuseppe Conte, quindi, cala all’11,4%. Secondo la rilevazione, il partito di Giorgia Meloni cala dello 0,3 per cento ed è ora al 29,5%. (Tpi.it)

Calano Fratelli d'Italia - Italia Viva e Movimento 5 Stelle : i numeri dei sondaggi - Mentre in parlamento si buca per l'ottava volta l'elezione del giudice della Consulta e ci si prepara a un acceso dibattito sulla prossima manovra finanziaria, con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha giĂ annunciato tagli ai ministeri e "sacrifici per tutti", il consueto... (Today.it)