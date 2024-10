Quattro new entry ai vertici dell’azienda (Di lunedì 14 ottobre 2024) SI RAFFORZA la squadra di vertice di Brt, con l’ingresso di 4 nuovi manager a supporto del processo di trasformazione aziendale avviato dalla ceo Stefania Pezzetti. Maurizio Bortolan è il nuovo chief strategy & transformation officer, con un’esperienza pluriennale nel mondo della logistica che spazia dalle funzioni commerciali a quelle operative. Si è occupato di trasporti nazionali, internazionali e marittimi, sia per multinazionali (Tnt, Ceva, Maersk) che per imprese leader locali (Number1). Nella nuova funzione assume la responsabilità delle direzioni Marketing & Comunicazione e Transformational Change & Customer Experience. Marianna Tranchida, chief legal, corporate & compliance, guida la nuova direzione Legal Corporate & Compliance, in cui confluiscono gli esistenti presidi Legal e Compliance. Quotidiano.net - Quattro new entry ai vertici dell’azienda Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) SI RAFFORZA la squadra di vertice di Brt, con l’ingresso di 4 nuovi manager a supporto del processo di trasformazione aziendale avviato dalla ceo Stefania Pezzetti. Maurizio Bortolan è il nuovo chief strategy & transformation officer, con un’esperienza pluriennale nel mondo della logistica che spazia dalle funzioni commerciali a quelle operative. Si è occupato di trasporti nazionali, internazionali e marittimi, sia per multinazionali (Tnt, Ceva, Maersk) che per imprese leader locali (Number1). Nella nuova funzione assume la responsabilità delle direzioni Marketing & Comunicazione e Transformational Change & Customer Experience. Marianna Tranchida, chief legal, corporate & compliance, guida la nuova direzione Legal Corporate & Compliance, in cui confluiscono gli esistenti presidi Legal e Compliance.

