Prova sconcertante Grifone altro disastro

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora una sconfitta in rimonta per il Grosseto di mister Malotti, che viene superato per 3-2 dalla matricola Terranuova Traiana. Un harakiri messo in atto da Cretella e soci, che negli ultimi dieci minuti del primo tempo perdono la testa. Una sconfitta con epilogo pesante: mister Malotti si è dimesso, la società ha accettato le dimissioni e già oggi è atteso l’annuncio del nuovo tecnico che potrebbe essere Giancarlo Favarin. La partita. Sono i padroni di casa ad avere la prima occasione del match con Petrioli, che al 5’ arriva vicino al secondo palo con un cross senza trovare i compagni. Subito dopo arriva la risposta dei maremmani e il vantaggio unionista: traversone di Addiego Mobilio per Cela, che è pronto a colpire di testa e a trafiggere Timperanza. Al 13’ si presenta una nuova occasione per il