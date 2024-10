Posizioni economiche ATA, la Corte di Appello di Milano condanna il MIM: la mancanza dei fondi non è motivo per non corrisponderle (Di lunedì 14 ottobre 2024) Su ricorso promosso dall’ufficio legale UIL Scuola, la Corte di Appello di Milano – in data 26 settembre 2024 - condanna il Ministero dell'istruzione e del merito al pagamento della prima e seconda posizione economica a favore del personale ATA. L'articolo Posizioni economiche ATA, la Corte di Appello di Milano condanna il MIM: la mancanza dei fondi non è motivo per non corrisponderle . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Su ricorso promosso dall’ufficio legale UIL Scuola, ladidi– in data 26 settembre 2024 -il Ministero dell'istruzione e del merito al pagamento della prima e seconda posizione economica a favore del personale ATA. L'articoloATA, ladidiil MIM: ladeinon èper non

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Licenziato per 'abuso di permessi 104' ma la Corte d'Appello lo fa reintegrare - . Importante sentenza in tema di illegittimità e annullamento del licenziamento connesso alla legge 104/1992. . La ditta licenzia un dipendente perché avrebbe abusato dei permessi previsti dalla legge 104 sull'invalidità ma la Corte d'Appello di Napoli accoglie il ricorso e ne dispone il reintegro. (Casertanews.it)

Greta Thunberg al corteo di Milano con la kefiah - l'appello dell'attivista per Palestina e Libano - Greta Thunberg ha partecipato alla manifestazione dei Fridays for Future organizzata a Milano. La nota attivista ha tenuto un discorso in difesa della Palestina mentre indossava una kefiah. (Notizie.virgilio.it)

Caso pandoro Ferragni - la corte d’appello di Torino respinge il ricorso civile di Balocco - La corte d’appello di Torino respinge il ricorso di Balocco Rimane per ora valido il giudizio di primo grado della giustizia civile di Torino sull’istanza inibitoria collettiva presentata da Codacons e da Adusbef contro Balocco. In ogni caso non è una condanna e non ha natura di giudicato: quindi ci riserviamo di chiederne la revoca o la modifica alla luce degli sviluppi presso le altre sedi ... (Quifinanza.it)