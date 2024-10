Ospedale Meyer: Mukki dona ventilatori polmonari di ultima generazione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un ventilatore polmonare per pazienti con ernia diaframmatica e uno per assistere la respirazione dei neonati prematuri che devono essere trasportati: sono questi i macchinari di ultima generazione che la Fondazione Meyer ha messo a disposizione dell’Ospedale pediatrico fiorentino grazie Firenzetoday.it - Ospedale Meyer: Mukki dona ventilatori polmonari di ultima generazione Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un ventilatore polmonare per pazienti con ernia diaframmatica e uno per assistere la respirazione dei neonati prematuri che devono essere trasportati: sono questi i macchinari diche la Fondazioneha messo a disposizione dell’pediatrico fiorentino grazie

Firenze - al Meyer due ventilatori polmonari di ultima generazione grazie a Mukki - “Per Mukki e Centrale del Latte d’Italia – parla Angelo Mastrolia, Presidente di Newlat Food - è sempre stato prioritario il rapporto con i bambini, le famiglie e la comunità locale. La collaborazione con Mukki inizia nel 1999, proprio con la nascita del progetto dell’attuale sede dell’Ospedale Meyer. (Lanazione.it)

