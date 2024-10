Omicidio di Maria Campai: l’assassino fissato con le Mma chiede di proseguire gli studi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Viadana (Mantova), 14 ottobre 2024 – Ha ricevuto la visita dei genitori al Beccaria di Milano. I genitori sono stati autorizzati a una visita settimanale. I difensori, Paolo Antonini e Valeria Bini, hanno chiesto che gli sia consentito di proseguire gli studi all'istituto tecnico per diventare elettricista. L’ordinanza del gip Scorrerà lungo questi binari la vita del diciassettenne di Viadana accusato dell'Omicidio di Maria Campai, la sera del 19 settembre, nel garage di casa. Al termine dell'udienza di convalida del fermo, il gip del Tribunale dei minori di Brescia, Laura D'Urbino, ha firmato una ordinanza di custodia in carcere per Omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e occultamento di cadavere (dopo l'Omicidio il corpo della romena 42 enne era stato trasportato nel giardino attiguo e coperto con fogliame). Ilgiorno.it - Omicidio di Maria Campai: l’assassino fissato con le Mma chiede di proseguire gli studi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Viadana (Mantova), 14 ottobre 2024 – Ha ricevuto la visita dei genitori al Beccaria di Milano. I genitori sono stati autorizzati a una visita settimanale. I difensori, Paolo Antonini e Valeria Bini, hanno chiesto che gli sia consentito digliall'istituto tecnico per diventare elettricista. L’ordinanza del gip Scorrerà lungo questi binari la vita del diciassettenne di Viadana accusato dell'di, la sera del 19 settembre, nel garage di casa. Al termine dell'udienza di convalida del fermo, il gip del Tribunale dei minori di Brescia, Laura D'Urbino, ha firmato una ordinanza di custodia in carcere pervolontario aggravato dalla premeditazione e occultamento di cadavere (dopo l'il corpo della romena 42 enne era stato trasportato nel giardino attiguo e coperto con fogliame).

