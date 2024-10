Gqitalia.it - Nella nuova campagna Gucci, Pietro Castellitto indossa i suoi mocassini Horsebit come una vera star

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) E sefosse il nostro Paul Mescal? No, non siamo impazziti, ci siamo solamente fatti ispirare dallacon protagonista l'attore e regista romano insieme all'iconico mocassino1953. «Una canzone può emozionarti anche se cantata in una lingua che non conosci. E così è anche per la moda. Non sono un esperto, ma credo che lo stile – quando c’è – arrivi a chiunque», ci ha raccontatoparlando del suo rapporto con la moda.segue quindi le orme di Paul Mescal, Xiao Zhang e Kingsley Ben-Adir, reinterpretando a modo suo uno dei simboli diin una serie di foto ambientate in uno spazio pieno di libri, musica e arteconcepita da Sabato De Sarno e fotografata da Heji Shein. Da un look casual a uno più elegante,sembra essere perfettamente a suo agio in questaavventura nel mondo della moda.