Morti sul lavoro, vera emergenza. L’Umbria in “zona rossa“ nel 2024: "Basta parole, servono più controlli" (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Umbria anche nel 2024 resta un’area tra quelle maggiormente a rischio in Italia per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. Secondo l’Osservatorio “Vega“ Sicurezza e Ambiente L’Umbria è in “zona rossa“, nel rapporto tra Morti sul lavoro e occupati. L’Anmil provinciale di Terni ha celebrato ieri la 74esima Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. “Vivere, un diritto. Il lavoro sicuro, un dovere“, questo lo slogan della manifestazione che ha visto una messa in memoria dei Caduti, la deposizione di una corona d’alloro al Monumento che ricorda le vittime, in piazzale Bosco, quindi una cerimonia civile alle presenza delle istituzioni "Tutti parlano di prevenzione ma ancora si fa molto poco – così il presidente Anmil, Giovanni Baccarelli –; quando si verifica una tragedia se ne parla per due giorni, poi più nulla. Anche le stragi non hanno sortito effetti. Lanazione.it - Morti sul lavoro, vera emergenza. L’Umbria in “zona rossa“ nel 2024: "Basta parole, servono più controlli" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)anche nelresta un’area tra quelle maggiormente a rischio in Italia per quanto riguarda gli infortuni sul. Secondo l’Osservatorio “Vega“ Sicurezza e Ambienteè in ““, nel rapporto trasule occupati. L’Anmil provinciale di Terni ha celebrato ieri la 74esima Giornata per le vittime degli incidenti sul. “Vivere, un diritto. Ilsicuro, un dovere“, questo lo slogan della manifestazione che ha visto una messa in memoria dei Caduti, la deposizione di una corona d’alloro al Monumento che ricorda le vittime, in piazzale Bosco, quindi una cerimonia civile alle presenza delle istituzioni "Tutti parlano di prevenzione ma ancora si fa molto poco – così il presidente Anmil, Giovanni Baccarelli –; quando si verifica una tragedia se ne parla per due giorni, poi più nulla. Anche le stragi non hanno sortito effetti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La piaga dei morti sul lavoro. Una panchina per ricordarli. Pienone per l’evento di Anmil - Mentre davanti al luogo dell’incontro si trovava una rappresentanza di "diversamente cittadini" come si sono autodefiniti, intenzionati a informare l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini e il presidente regionale, Eugenio Giani (non presenti), del cattivo stato di salute della sanità sulla Montagna pistoiese. (Lanazione.it)

Morti e infortunati sul lavoro - il ricordo di Mattarella : “Garantire condizioni sicure significa rispettare la vita” - Oggi è un giorno di riflessione, ricordo e di rinnovato impegno. Ogni vita persa, ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignità di chi. Oggi «l'Italia rivolge il pensiero alle persone che hanno perso la vita o subito infortuni e malattie a causa del proprio lavoro. (Gazzettadelsud.it)

Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro - la strage continua : 680 morti in otto mesi. Mattarella : “Serve impegno corale” - Ancora appalti, ancora cantieri che uccidono e feriscono chi lavora. In otto mesi 680 morti, +3,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'articolo Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, la strage continua: 680 morti in otto mesi. Il presidente nazionale dell’Anmil, Emidio Deandri, concorda sulla necessità di fare di questo tema una priorità ma fa notare che al momento “non riceve ... (Ilfattoquotidiano.it)