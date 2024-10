Dailymilan.it - Milan, Enrico Silvestrin: calciomercato fallimentare. I motivi

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ha attaccato, in un video pubblicato sul suo canale Youtube, ileffettuato dalnella scorsa estate definendolo. Ecco perché Ilha effettuato investimenti sbagliati nello scorsoattacca senza peli sulla lingua l’operato della dirigenza rossonera nella scorsa estate in un video pubblicato lunedì 14 ottobre sul proprio canale Youtube. Il content creator critica numerose operazioni effettuate dalla società . A cominciare dall’arrivo di Tammy Abraham, attaccante dal suo punto di vista con una sola stagione positiva in Italia: la prima con la maglia della Roma. Passando per l’inizio di stagione disastroso di Emerson Royal.non dimentica nemmeno la scellerata cessione, soprattutto vista la formula del trasferimento, di Pierre Kalulu alla Juventus.