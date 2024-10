Meloni, missione in Libano per sostenere Unifil. I dubbi su Netanyahu (Di lunedì 14 ottobre 2024) Palazzo Chigi lavora a un viaggo del premier tra Giordania e Libano. L'idea è di mandare un segnale di supporto alla missione dell'Onu, ma anche un messaggio a Israele Ilgiornale.it - Meloni, missione in Libano per sostenere Unifil. I dubbi su Netanyahu Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Palazzo Chigi lavora a un viaggo del premier tra Giordania e. L'idea è di mandare un segnale di supporto alladell'Onu, ma anche un messaggio a Israele

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libano - Unifil : la Missione Onu resta - 45 "La situazione resta molto grave e peggiora di ora in ora. "Si rimane perché è importante mantenere una presenza internazionale nel sud del Paese". Così a Rai News 24 il portavoce Unifil, Tenenti. "Dopo gli israeliani ci hanno detto di lasciare le aree e le posizioni vicino alla Linea Blu,ma la Missione ha deciso di restare, perché siamo qui su mandato dell'Onu", ha detto. (Televideo.rai.it)

**Mo : Schlein - 'missione in Libano deve restare - non ammainare bandiere Onu'** - Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Chi attacca l'Onu, attacca il mondo" come ha detto Romano Prodi "e da questo punto di vista l'attacco dell'altro giorno, un attacco deliberato, è senza precedenti. Sarebbe grave ammainare le bandiere dell'Onu. Ha senso restare? Certo che ha senso. Così Elly Schlein alla festa del Foglio. (Liberoquotidiano.it)

Unifil in Libano - secondo voi i caschi blu italiani dovrebbero lasciare la missione? - [{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}]. (Liberoquotidiano.it)