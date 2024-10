Medicina, Fabio Verdoni nuovo presidente ortopedici pediatrici Sitop (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Fabio Verdoni è il nuovo presidente della Sitop, la Società italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica. Responsabile dell'Unità operativa di Ortopedia pediatrica dell'Irccs ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano (Gruppo San Donato), è stato eletto nel co Ilgiornaleditalia.it - Medicina, Fabio Verdoni nuovo presidente ortopedici pediatrici Sitop Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (Adnkronos Salute) -è ildella, la Società italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica. Responsabile dell'Unità operativa di Ortopedia pediatrica dell'Irccs ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano (Gruppo San Donato), è stato eletto nel co

Medicina - Fabio Verdoni nuovo presidente ortopedici pediatrici Sitop - . Succede ad Antonio Andreacchio e resterà in carica fino all'ottobre 2025. (Adnkronos Salute) - Fabio Verdoni è il nuovo presidente della Sitop, la Società italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica. Milano, 14 ott. Assumo la presidenza con grande entusiasmo e determinazione, mettendo la mia esperienza al servizio dei colleghi, ma soprattutto vorrei essere d'ispirazione per i giovani ... (Liberoquotidiano.it)