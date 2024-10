Lapresse.it - Mattarella a Milano per gli 80 anni della strage di Gorla

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il presidenteRepubblica Sergioha preso parte alla cerimonia commemorativa dei Piccoli martiri di, nel quartiere omonimo di, ladel 20 ottobre 1944 in cui persero la vita anche 184 bambini.– Deposizione di corone al Monumento ai piccoli martiri diIl presidente ha incontrato i sopravvissuti: “Un male inimmaginabile” “E’ una tragedia insensata, è inimmaginabile il male, ma inimmaginabile per chiunque, non soltanto per voi. Sono qui per questo. Sono passati 80ma il dolore non si dimentica, per una tragedia così grande”. Così il presidenteRepubblica Sergio, incontrando i sopravvissutidi. “Grazie presidente – hanno replicato due signore sopravvissute – Noi siamo riuscite a scappare, è una cosa che non ci dimenticheremo mai”.