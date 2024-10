Lotito show: “Greenwood? Basta mercenari. E a gennaio non ci serve nessuno” | VIDEO CM.IT (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito all’uscita della Luiss dopo aver partecipato a una lezione del corso tenuto dall’ex giocatore biancoceleste Stendardo Solito show del presidente della Lazio Claudio Lotito, che ha partecipato come ospite a una lezione agli studenti della facoltà di Giurisprudenza della Luiss nell’ambito del corso in Diritto dello Sport tenuto dall’ex calciatore biancoceleste, ora avvocato, Guglielmo Stendardo. All’uscita dell’università, dopo praticamente due ore di lezione fiume, il patron si è intrattenuto oltre dieci minuti anche con i cronisti parlando di Baroni, Tavares, Greenwood, i ‘mercenari’ andati via, Noslin, Pedro e tanti altri argomenti. Claudio Lotito – calciomercato. Calciomercato.it - Lotito show: “Greenwood? Basta mercenari. E a gennaio non ci serve nessuno” | VIDEO CM.IT Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le parole del presidente della Lazio Claudioall’uscita della Luiss dopo aver partecipato a una lezione del corso tenuto dall’ex giocatore biancoceleste Stendardo Solitodel presidente della Lazio Claudio, che ha partecipato come ospite a una lezione agli studenti della facoltà di Giurisprudenza della Luiss nell’ambito del corso in Diritto dello Sport tenuto dall’ex calciatore biancoceleste, ora avvocato, Guglielmo Stendardo. All’uscita dell’università, dopo praticamente due ore di lezione fiume, il patron si è intrattenuto oltre dieci minuti anche con i cronisti parlando di Baroni, Tavares,, i ‘’ andati via, Noslin, Pedro e tanti altri argomenti. Claudio– calciomercato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lotito show: “Greenwood? Basta mercenari. E a gennaio non ci serve nessuno” | VIDEO CM.IT - Le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito all’uscita della Luiss dopo aver partecipato a una lezione del corso tenuto dall’ex giocatore biancoceleste Stendardo Solito show del presidente ... (calciomercato.it)

Lazio, Lotito alla Luiss: «Voglio uno stadio che viva giorno e notte. In squadra non ci sono più prime donne né mercenari» - Il Senato della Repubblica può attendere, almeno per due ore. Tra un impegno istituzionale e l’altro, il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato docente per ... (ilmessaggero.it)

LAZIO - Lotito: "Folorunsho? Non ci serve, mica facciamo l'album delle figurine" - Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai cronisti presenti all’uscita dall’Università Luiss di Roma dove ha presenziato a una lezione sul diritto sportivo. Queste le sue parole sul mercat ... (napolimagazine.com)