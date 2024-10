Linea M4 blu: oltre 170mila passeggeri nel primo weekend (Di lunedì 14 ottobre 2024) M4 ha fatto il pieno di passeggeri nel primo weekend di apertura completa della Linea: sono stati 170mila i passeggeri che hanno utilizzato la nuova M4 con i suoi 15 km e 21 stazioni.Sabato 12 ottobre, giorno dell’apertura, sono state 100mila le persone che hanno provato per la prima volta il Milanotoday.it - Linea M4 blu: oltre 170mila passeggeri nel primo weekend Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) M4 ha fatto il pieno dineldi apertura completa della: sono statiche hanno utilizzato la nuova M4 con i suoi 15 km e 21 stazioni.Sabato 12 ottobre, giorno dell’apertura, sono state 100mila le persone che hanno provato per la prima volta il

