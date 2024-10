Libri di testo e dotazioni tecnologiche, in Lombardia riaperto il bando “Dote Scuola-Merito”. Domande dal 15 ottobre (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Regione Lombardia ha riaperto il bando per la Dote Scuola - Merito, un'iniziativa destinata agli studenti che hanno ottenuto risultati eccellenti nell'anno scolastico 2023-2024. Il contributo mira a sostenere le spese legate all'acquisto di Libri, attrezzature tecnologiche o iscrizioni a percorsi di formazione superiori, sia in Italia che all'estero. L'articolo Libri di testo e dotazioni tecnologiche, in Lombardia riaperto il bando “Dote Scuola-Merito”. Domande dal 15 ottobre . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Regionehailper la, un'iniziativa destinata agli studenti che hanno ottenuto risultati eccellenti nell'anno scolastico 2023-2024. Il contributo mira a sostenere le spese legate all'acquisto di, attrezzatureo iscrizioni a percorsi di formazione superiori, sia in Italia che all'estero. L'articolodi, inil”.dal 15

