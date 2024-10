Libano, Unifil: la Missione Onu resta (Di lunedì 14 ottobre 2024) 7.45 "La situazione resta molto grave e peggiora di ora in ora. Le due ultime settimane hanno fatto registrare attacchi quotidiani contro la Missione, attacchi che sono stati deliberati da parte dell'esercito israeliano". Così a Rai News 24 il portavoce Unifil, Tenenti. "Dopo gli israeliani ci hanno detto di lasciare le aree e le posizioni vicino alla Linea Blu,ma la Missione ha deciso di restare, perché siamo qui su mandato dell'Onu", ha detto. "Si rimane perché è importante mantenere una presenza internazionale nel sud del Paese". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) 7.45 "La situazionemolto grave e peggiora di ora in ora. Le due ultime settimane hanno fatto registrare attacchi quotidiani contro la, attacchi che sono stati deliberati da parte dell'esercito israeliano". Così a Rai News 24 il portavoce, Tenenti. "Dopo gli israeliani ci hanno detto di lasciare le aree e le posizioni vicino alla Linea Blu,ma laha deciso dire, perché siamo qui su mandato dell'Onu", ha detto. "Si rimane perché è importante mantenere una presenza internazionale nel sud del Paese".

