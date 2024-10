Iodonna.it - La delicatezza e la potenza del retinolo in una capsula

(Di lunedì 14 ottobre 2024) È in capsule, è estremamente efficace ed è delicato. Mai direste che stiamo parlando di, l’ingrediente più amato e temuto del mondo skincare. Eppure è così, e il merito va a Elizabeth Arden che con le sue nuove Retinol + HPR Capsules ha combinato tutta ladel suddetto con unache le rende perfette anche per chi ha la pelle sensibile o per chi vuole sfruttare il suo potere anche di giorno. Incredibile? Sì, ma vero. Il segreto sta tutto nella formula, che combina alpuro l’HydroxyPinacolone Retinoate (HPR), un retinoide di ultima generazione, che non solo lo rende più potente nel breve termine e performante nel lungo termine, ma è anche capace di ridurre al minimo le irritazioni.