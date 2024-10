Lettera43.it - La Cina ha iniziato una nuova esercitazione militare su larga scala attorno a Taiwan

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Lahaesercitazioni militari sucon aerei da combattimento, bombardieri, cacciatorpedinieri e fregate. Le manovre, denominate Joint Sword-2024B, mirano a circondare l’isola e testare le capacità operative congiunte delle forze armate cinesi. Secondo i media statali cinesi, l’operazione coinvolge una varietà di mezzi avanzati che si muovono simultaneamente nello Stretto di. In risposta alle esercitazioni di Pechino,ha dispiegato forze militari per difendersi, condannando le azioni cinesi come «irrazionali e provocatorie».