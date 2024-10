Justin Bieber fa preoccupare familiari e amici: “Vittima di Diddy” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Qualche giorno fa una fonte vicina a Justin Bieber ha rivelato a Us Weekly che il cantante canadese sarebbe sconvolto dopo lo scandalo scoppiato intorno a Diddy. Sembra che il 30enne voglia restare il più lontano possibile da questa brutta storia che riguarda il suo ex amico, Sean Combs. Adesso un altro insider ha parlato di Bieber e a Page Six ha raccontato che familiari e amici di Justin sarebbero molto preoccupati. Secondo la nuova fonte Bieber sarebbe stato una delle vittime di Diddy. Justin Bieber, le nuove rivelazioni di una fonte. “Questa storia l’ha turbato ed è molto preoccupato. Fa fatica a fidarsi delle persone che lo circondano e si sta isolando anche da alcune che gli sono vicine da decenni. Vuole che il passato resti tale. Se credo che lui fosse Vittima di qualche schifezza? Sì. Era la più grande pop star del mondo. Biccy.it - Justin Bieber fa preoccupare familiari e amici: “Vittima di Diddy” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Qualche giorno fa una fonte vicina aha rivelato a Us Weekly che il cantante canadese sarebbe sconvolto dopo lo scandalo scoppiato intorno a. Sembra che il 30enne voglia restare il più lontano possibile da questa brutta storia che riguarda il suo ex amico, Sean Combs. Adesso un altro insider ha parlato die a Page Six ha raccontato chedisarebbero molto preoccupati. Secondo la nuova fontesarebbe stato una delle vittime di, le nuove rivelazioni di una fonte. “Questa storia l’ha turbato ed è molto preoccupato. Fa fatica a fidarsi delle persone che lo circondano e si sta isolando anche da alcune che gli sono vicine da decenni. Vuole che il passato resti tale. Se credo che lui fossedi qualche schifezza? Sì. Era la più grande pop star del mondo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

P. Diddy incastrato dalle canzoni di Eminem e Justin Bieber : ecco cosa dicono i brani incriminati - Diddy? Uno dei brani presi in esame è Fuel, di Eminem; la canzone appartiene all’album The Death of Slim Shady e nella traccia si sentono denunce verso temi di attualità . Diddy, ha iniziato una folle inchiesta sul caso che potrebbe sconvolgere il mondo intero: al momento c’è da chiarire chi siano i testimoni degli abusi sessuali nei confronti degli ospiti dei Diddy Party. (Donnapop.it)

Justin Bieber - la reazione dopo lo scandalo di Diddy e le ipotesi di violenza - L’arresto di Diddy ha scatenato una reazione a catena di eventi e nel caso sono stati tirati in ballo decine di nomi molto famosi. Alcuni siti hanno anche fatto liste con almeno 90 nomi di vip, sottolineando però come la sola presenza ai White Party non costituisca in alcun modo reato. I media hanno riportato alla luce le foto dei vecchi festini del rapper, in cui appaiono personaggi come Justin ... (Biccy.it)

Caso Puff Daddy - il «mese da incubo» di Justin Bieber e le nuove rivelazioni che tirano in ballo Kanye West - Questa storia potrebbe risultare abbastanza importante nella drammaturgia di quello che si appresta a diventare uno dei più seguiti processi della storia degli Stati Uniti, perché secondo TMZ la difesa di Combs avrebbe già in mano questi messaggi e certamente non verranno riposti in un cassetto. «L’imputato Sean Combs – si legge nella richiesta al giudice – chiede un risarcimento relativo a ... (Open.online)