Italia, Calafiori: "Europeo? Ora siamo una'altra squadra. Dobbiamo migliorare sui calci piazzati" (Di lunedì 14 ottobre 2024) L`Italia vince e convince contro Israele anche grazie alla solita grande prestazione di Riccardo Calafiori. Nella Nazionale di Luciano Spalletti, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) L`vince e convince contro Israele anche grazie alla solita grande prestazione di Riccardo. Nella Nazionale di Luciano Spalletti,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Israele - Calafiori : “Siamo completamente un’altra squadra” - The post Italia-Israele, Calafiori: “Siamo completamente un’altra squadra” appeared first on SportFace. Dobbiamo continuare così. Ci siamo già dimenticati la batosta dell’Europeo, ma anzi l’abbiamo sfruttata a nostro favore”. “Siamo completamente un’altra squadra, sia per atteggiamento che per organizzazione in campo, si vedono i risultati. (Sportface.it)

Italia-Belgio - Calafiori : “Affezionato all’Olimpico - giocherò davanti ad amici e famigliari” - Cercheremo di limitarlo il più possibile“. “Per me è un motivo d’orgoglio perché giocherò davanti ai miei amici e ai miei famigliari. È un aspetto che mi trova d’accordo perché è meglio affrontare la partita in questo modo, piuttosto che subire il gioco degli avversari“. Sui punti in comune tra Arteta e Spalletti: “La costante è che entrambi puntano a dominare la partita attraverso il gioco. (Sportface.it)

Calafiori : «Gara complicata per l’Italia. Vi racconto il mio trasferimento all’Arsenal» - LE PAROLE – «Il mio trasferimento all’Arsenal? Negli ultimi tre quattro mesi mi sono cambiate un po’ la carriera e la vita, senza preavviso. Qualche […]. Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal ed ex obiettivo della Juve, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni sulla Nazionale Riccardo Calafiori, difensore della Nazionale, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni sui prossimi impegni ... (Calcionews24.com)