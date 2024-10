Israele-Unifil, tensione altissima: Meloni non arretra e va in Libano (Di lunedì 14 ottobre 2024) In Medio Oriente sono giornate infuocate, non solo sul terreno militare ma anche e soprattutto a livello politico con Netanyahu Senza un momento di tregua. E di respiro. Quanto sta accadendo al confine tra Libano e Israele sta mettendo a dura anzi a durissima prova il rapporto tra l’Italia e gran parte dei paesi europei con Israele. Per qualcuno, Bibi Netanyahu sta rischiando di fare il passo più lungo della gamba. Il reparto Unifil è ancora stato attaccato dalle forze d’Israele e Meloni è pronta andare in Libano (Ansa Foto) Cityrumors.itIl primo ministro d’Israele è più concentrato ad annientare totalmente Hezbollah e a far crescere il suo gradimento interno che mediare con l’Europa e trovare una situazione che metta d’accordo tutti per trovare l’intesa comune su come annientare i terroristi di matrice libanese. Cityrumors.it - Israele-Unifil, tensione altissima: Meloni non arretra e va in Libano Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In Medio Oriente sono giornate infuocate, non solo sul terreno militare ma anche e soprattutto a livello politico con Netanyahu Senza un momento di tregua. E di respiro. Quanto sta accadendo al confine trasta mettendo a dura anzi a durissima prova il rapporto tra l’Italia e gran parte dei paesi europei con. Per qualcuno, Bibi Netanyahu sta rischiando di fare il passo più lungo della gamba. Il repartoè ancora stato attaccato dalle forze d’è pronta andare in(Ansa Foto) Cityrumors.itIl primo ministro d’è più concentrato ad annientare totalmente Hezbollah e a far crescere il suo gradimento interno che mediare con l’Europa e trovare una situazione che metta d’accordo tutti per trovare l’intesa comune su come annientare i terroristi di matrice libanese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Raid Israele su villaggio cristiano nel nord Libano - 18 morti - Servizio di Marino Galdiero The post Raid Israele su villaggio cristiano nel nord Libano, 18 morti first appeared on TG2000. Colpito un villaggio cristiano nel nord del Libano, 18 morti. Fercoci combattimenti in Medio Oriente. . Altri raid a Gaza. Hezbollah infligge a Israele il colpo più sanguinoso dopo 7 ottobre 2023: quattro soldati uccisi e 60 feriti con l’attacco di un drone a una base ... (Tv2000.it)

Attacchi di Israele a Unifil - Tajani : «Non scapperemo dal Libano». E l’Ue si ricompatta (dopo 4 giorni) – Il video - 000 soldati italiani sembrano aver cambiato almeno in parte lo scenario diplomatico. «Ci è voluto troppo tempo per dire qualcosa più che evidente, ossia che è inaccettabile attaccare l’Unifil: avrei voluto che gli Stati membri raggiungessero un’intesa più velocemente», s’è lamentato apertamente stamattina l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell. (Open.online)

Attacco di Israele in Libano nel villaggio di Aitou : almeno 20 morti - La Croce Rossa libanese afferma che un attacco aereo israeliano nel Libano settentrionale ha ucciso almeno 20 persone. L’attacco ha colpito un piccolo condominio nel villaggio di Aitou, in uno degli attacchi più a nord da quando Israele ha lanciato la sua offensiva in Libano. . Il gruppo sciita Hezbollah è presente principalmente nel sud del Paese e nella periferia meridionale di Beirut. (Gazzettadelsud.it)