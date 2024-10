Io Giovanni e il tempo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nei miei continui viaggi nel tempo, sia per seguire l’Arezzo che per visitare località, gustare piatti tipici, salumi e bere buon vino, mi ritrovai in un’osteria di Montepulciano, durante la corsa delle botti. L’osteria era affollata da gente vestita in modo curioso, l’ambiente buio era illuminato da lampade a olio e da due torce impregnate d’olio. Il fumo e il vociare riempivano le volte di quel luogo accogliente. L’oste mi trovò un posto di fronte a un individuo opulento, seduto a un piccolo tavolo di legno. Questi stava già gustando, in una scodella di coccio, una rustica pasta al sugo. Come di consueto, mi presentai. L’uomo, senza alzare del tutto la testa dal piatto, sollevò lo sguardo e disse: “Sono io, quel Giovanni Balduccio che chiamano Mangiaguadagni!” Mi feci consigliare il menù. Lortica.it - Io Giovanni e il tempo Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nei miei continui viaggi nel, sia per seguire l’Arezzo che per visitare località, gustare piatti tipici, salumi e bere buon vino, mi ritrovai in un’osteria di Montepulciano, durante la corsa delle botti. L’osteria era affollata da gente vestita in modo curioso, l’ambiente buio era illuminato da lampade a olio e da due torce impregnate d’olio. Il fumo e il vociare riempivano le volte di quel luogo accogliente. L’oste mi trovò un posto di fronte a un individuo opulento, seduto a un piccolo tavolo di legno. Questi stava già gustando, in una scodella di coccio, una rustica pasta al sugo. Come di consueto, mi presentai. L’uomo, senza alzare del tutto la testa dal piatto, sollevò lo sguardo e disse: “Sono io, quelBalduccio che chiamano Mangiaguadagni!” Mi feci consigliare il menù.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'arte contemporanea in mostra a “La Specola” con "Noi - Animali" del pittore Giovanni Lopez - Il primo protagonista sarà Giovanni Lopez, pittore romano d’adozione fiorentina. . Da sabato 12. Non solo cere e minerali. “La Specola” si apre all’arte contemporanea e inaugura un percorso che porterà a Palazzo Bini-Torrigiani rappresentanti delle correnti più significative del panorama attuale. (Firenzetoday.it)

Maltempo in Val Brembana : il fiume s’ingrossa - paura a San Pellegrino e San Giovanni Bianco - Stavolta i disagi si concentrano in Val Brembana, una delle due principali vallate in cui si divide il centro della provincia, intorno al capoluogo (l’altra è la Val Seriana). San Pellegrino Terme, 27 settembre 2024 – È ancora allarme maltempo in provincia di Bergamo, a dieci giorni dai fenomeni che hanno causato 30 milioni di euro di danni, in seguito – anche – all’esondazione del torrente ... (Ilgiorno.it)

Maltempo in Valdarno. Allagamenti a San Giovanni - L’Emilia Romagna, Campi Bisenzio, dovrebbero avero insegnato qualcosa”. A San Giovanni, a causa delle forti piogge, come vediamo nel video in alto, si è allagato il sottopasso del Ponte alle Forche, con molte auto costrette a fare retromarcia e a trovare strade alternative. Purtroppo non c’è cultura della manutenzione. (Lanazione.it)