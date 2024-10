Intelligenza artificiale, Zangrillo: “Potenzialità straordinarie. Dobbiamo convincere le persone che cambiare è un’opportunità, che si può fare bene e meglio, ma c’è una resistenza al cambiamento atavica” (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'Intelligenza artificiale è uno strumento straordinario che può aiutare a semplificare le procedure amministrative, ma è necessario convincere le persone a cambiare e ad adottare nuove tecnologie. Questo è stato il messaggio del ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenuto alla relazione del Cnel sui servizi pubblici. L'articolo Intelligenza artificiale, Zangrillo: “Potenzialità straordinarie. Dobbiamo convincere le persone che cambiare è un’opportunità, che si può fare bene e meglio, ma c’è una resistenza al cambiamento atavica” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'è uno strumento straordinario che può aiutare a semplificare le procedure amministrative, ma è necessariolee ad adottare nuove tecnologie. Questo è stato il messaggio del ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo, intervenuto alla relazione del Cnel sui servizi pubblici. L'articolo: “leche, che si può, ma c’è unaal” .

