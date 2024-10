Liberoquotidiano.it - "Il terzo attentato" contro Trump a Coachella: chi hanno arrestato al comizio, tra il pubblico

(Di lunedì 14 ottobre 2024) "Se me lo chiedete ora, vi dico che sì, probabilmente i miei viceevitato un". Chad Bianco, sceriffo della contea di Riverside, California, conferma l'ipotesi dell'dietro l'arresto di Vim Miller, 49 anni, fermato sabato a, all'ingresso dell'area dove si sarebbe tenuto undi Donald. Bianco ha fornito nuovi particolari, in serata, riguardo le modalità dell'arresto: Miller si era presentato mostrando un falso accredito per accesso Vip, e un pass giornalistico, anche quello risultato falso. Gli uomini dello sceriffo, che presidiavano uno dei punti d'accesso all'area, si sono insospettiti. A unllo della targa è risultato che il Suv nero guidato da Miller, e tenuto in completo disordine all'interno, era falsa. La macchina non era registrata.