Ilrestodelcarlino.it - Il Carpi non riesce ad accendersi. Con la Pianese fa un passo indietro

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Bisognava aspettare la nona giornata per vedere il primonon all’altezza della stagione. Battuta sul ritmo e abulica per 60’, la squadra di Serpini ha dato qualche segnale di reazione solo dopo la splendida rete di Boccadamo, conoscendo il terzo ko esterno di fila, molto diverso da quelli di Ferrara e Pescara. In Toscana invece il giro palla sterile ha finito per accentuare i meriti tattici dellae così, dopo 29 giornate di campionato (21 in D e 8 in C) l’attacco biancorosso è di nuovo rimasto a secco, come accadde l’ultima volta il 26 novembre di un anno fa a Castelmaggiore nella disgraziata gara col Progresso. Un bruttoche non è l’unica cattiva notizia della giornata, perché dopo 30’ si è di nuovo fermato Mandelli per il problema alla coscia che gli aveva già fatto perdere 3 gare, uno stop che in attesa degli esami fa preoccupare e non poco.