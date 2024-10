Sport.quotidiano.net - Hockey pista: quattro partite di Coppa Italia. Correggio avanti tutta. Il derby alla Sasco

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora un turno didisupositivo per le squadre reggiane visto che,di Serie B a parte, c’è da annotare una sola sconfitta. In A2 e nei due gironi di B, reggiane al comando delle rispettive classifiche. Nelladi A2 la Bdl Minimotor supera il Seregno per 5 a 2, primo tempo 2 a 0.va in vantaggio su rigore con il capitano Edoardo Righi a 3’35’’, poi raddoppia sempre con Righi su bella azione di contropiede e tiro conclusivo al volo. Seregno accorcia in avvio di ripresa, ma di nuovocon un tiro diretto di Tudela e con un’azione individuale di Manuele Pedroni. Poi la gara resta sotto controllo dei locali, anche per le belle parate di Salines e il gol di Tudela. Ora la Bdl è al comando della classifica assieme all’Amatori Modena.