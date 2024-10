Ilfattoquotidiano.it - “Ho la malattia di Dracula. Se mangio aglio rischio la morte. Sono finita in ospedale e ho vomitato per 40 ore. Urlavo e piangevo”: la storia di Phoenix Nightingale

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Nell’immaginario collettivo abbiamo ben presente il fascino, ma anche il terrore che incute il conte. Figura mitica che ha attraversato nei decenni non solo la letteratura, ma anche il cinema mondiale. “di Bram Stoker” del 1992, diretto e prodotto da Francis Ford Coppola, tratto appunto dal romanzo “” (1897) dello scrittore irlandese Bram Stoker, è uno dei piccoli gioielli della cinematografia mondiale. Tutti, quindi, sanno che citre cose che allontanano: la luce, la croce e l’. Quest’ultimo però potrebbe realmente causare lanegli essere umani. Dalla fantasia alla realtà. È il caso della 32ennedel Minnesota che è affetta da quella che viene chiamata “porfiria acuta intermittente”, un disturbo metabolico molto raro che provoca sintomi come dolore, emicrania, stitichezza e vomito per giorni.