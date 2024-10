Grande Fratello, scatta il bacio tra Tommaso e Mariavittoria: le confessioni dei due concorrenti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella Casa del Grande Fratello è arrivato il primo bacio della nuova edizione: con Grande sorpresa di tutti, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si sono lasciati trasportare dalla passione. Comingsoon.it - Grande Fratello, scatta il bacio tra Tommaso e Mariavittoria: le confessioni dei due concorrenti Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella Casa delè arrivato il primodella nuova edizione: consorpresa di tutti,Franchi eMinghetti si sono lasciati trasportare dalla passione.

Grande Fratello - Shaila riesce a non farsi censurare : ecco la confessione hot su Javier - Shaila Gatta, al Grande Fratello, oggi è vicina a Javier Martinez, ma nel corso delle settimane ha avuto modo di conoscere meglio anche Lorenzo Spolverato, che – proprio di recente – è stato attaccato per una bruttissima frase nei confronti di Helena Prestes. Cosa succederà ora? Il grande pubblico immagina che questa sera, durante la prossima puntata in diretta del Grande Fratello, si parlerà a ... (Donnapop.it)

Grande Fratello - Tommaso Franchi fa un passo indietro con Mariavittoria Minghetti : “Per me sarebbe soltanto una cosa fisica” - Anziché stare zitto e portare di nuovo Mariavittoria a letto sei stato molto rispettoso. Io non voglio mettermi nella condizione di stare male per qualcuno… Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) A seguire l’idraulico ha riportato la sua conversazione con Mariavittoria ai coinquilini, ammettendo di ... (Isaechia.it)

“Posso uscire serena”. Grande Fratello - l’annuncio davanti a tutta la casa - Due le ragioni di questa decisione: la prima legata ad un accordo pregresso tra la direzione del programma e l’editore, la seconda ad una strategia precisa che punta ad alzare i livelli degli ascolti. La scorsa settimana Mediaset ha deciso di mettere fine al doppio appuntamento con il reality. Lorenzo nero al Grande Fratello: gli hanno fatto troppo male Ascolti che stanno premiando finora ... (Caffeinamagazine.it)