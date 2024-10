Grande Fratello, incredibile nella notte. Lui dorme e Shaila si infila nel suo letto: Michael vede ed è costretto a fuggire (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nuovo appuntamento (e unico della settimana, visto che continua la momentanea sospensione della doppia serata) con i concorrenti del Grande Fratello lunedì 14 ottobre, in prima serata su Canale 5. Il reality condotto da Alfonso Signorini torna con una nuova eliminazione dopo l’uscita di Clarissa Burt, eliminata della scorsa settimana. Sono sei i concorrenti al centro del televoto. Questa settimana rischiano di tornare a casa l’attore Clayton Narcross, Amanda Lecciso, Helena Prestes, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Yulia. Questa volta, non si tratterà solo di stabilire il preferito del pubblico, ma come la scorsa settimana, proprio perché giovedì non ci sarà il secondo appuntamento con la diretta, uno dei nominati dovrà lasciare definitivamente la Casa. Leggi anche: “Cacciatelo, è impazzito”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nuovo appuntamento (e unico della settimana, visto che continua la momentanea sospensione della doppia serata) con i concorrenti dellunedì 14 ottobre, in prima serata su Canale 5. Il reality condotto da Alfonso Signorini torna con una nuova eliminazione dopo l’uscita di Clarissa Burt, eliminata della scorsa settimana. Sono sei i concorrenti al centro del televoto. Questa settimana rischiano di tornare a casa l’attore Clayton Narcross, Amanda Lecciso, Helena Prestes,Castorino, Tommaso Franchi e Yulia. Questa volta, non si tratterà solo di stabilire il preferito del pubblico, ma come la scorsa settimana, proprio perché giovedì non ci sarà il secondo appuntamento con la diretta, uno dei nominati dovrà lasciare definitivamente la Casa. Leggi anche: “Cacciatelo, è impazzito”.

“A questo punto io esco”. Grande Fratello - l’annuncio di Enzo Paolo e Carmen in lacrime - “Ma guarda questi”. Ballando con le stelle, sorpresa Bianca Guaccero: è amore Un momento di dolcezza e gratitudine che ha reso la serata ancora più speciale, ricordando a tutti l’importanza dei legami e dei sentimenti autentici. . A rendere la serata ancora più speciale ci ha pensato Pamela, che ha deciso di mettere le mani in pasta per preparare delle gustose pizze farcite, deliziando ... (Tuttivip.it)

Chi esce dal Grande Fratello stasera - le percentuali dei sondaggi sul televoto : colpo di scena per Helena - Alfonso Signorini torna in diretta tv alle ore 21:35 con una nuova puntata dopo il cambio di pr . Il possibile eliminato è un nip, mentre la preferita è una modella. Chi esce dal Grande Fratello stasera, lunedì 14 ottobre 2024? Secondo le percentuali emerse dai sondaggi sul televoto non ci sono dubbi. (Ilgiornaleditalia.it)

Enzo Paolo Turchi è furioso al Grande Fratello - c’entra Helena Prestes : “Portatemi rispetto!” (VIDEO) - Mi sembra poco corretto e poco intelligente. “C’è una mancanza di rispetto e devi rispettare come rispettano tutti quanti. Enzo Paolo Turchi si scontra con Helena Prestes Il fautore del Tuca-Tuca lamenta, così, una mancanza di rispetto da parte della modella, che a suo dire vorrebbe dettare i passi della coreografia di danza che il gruppo di gieffini è chiamato a registrare in TV. (Superguidatv.it)