Gaza, palestinesi bruciati vivi da Idf all'ospedale al Aqsa a Deihr al Balah, 4 morti carbonizzati e 70 feriti - VIDEO CHOC (Di lunedì 14 ottobre 2024) Questa notte un raid israeliano ha colpito l'ospedale dei Martiri al Aqsa nella città di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Le fiamme hanno travolto le tende degli sfollati uccidendo 4 palestinesi e ferendone almeno 70 tra cui alcuni bambini. Il bombardamento ha causato numerosi incendi

