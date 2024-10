Gabbia si prepara a diventare il prossimo leader del Milan: nuovo contratto e stipendio raddoppiato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Milan è molto vicino all'accordo sul rinnovo del contratto di Matteo Gabbia. L'eroe del derby è pronto a diventare il nuovo leader dei rossoneri con stipendio raddoppiato. Fanpage.it - Gabbia si prepara a diventare il prossimo leader del Milan: nuovo contratto e stipendio raddoppiato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilè molto vicino all'accordo sul rinnovo deldi Matteo. L'eroe del derby è pronto aildei rossoneri con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giroud : “Gabbia giocatore modello. Può diventare importante per il Milan” - Olivier Giroud, ex centravanti del Milan e attualmente uno dei protagonisti dei Los Angeles FC, ha parlato della crescita di Matteo Gabbia. (Pianetamilan.it)

Milan - la peggior difesa del campionato : come Gabbia può diventare la soluzione di Fonseca|Primapagina - 5 falli commessi a partita, 3. com. Tutte caratteristiche che Tomori, in questo momento, non sta garantendo e che invece Gabbia ha mostrato di possedere nei sei mesi dal suo rientro (dal prestito al Villarreal) a gennaio. Il centrale serbo è roccioso, gioca d’anticipo, combatte su tutti i palloni e al suo fianco ha bisogno di un giocatore affidabile che sappia rincorrere indietro la profondità, ... (Justcalcio.com)

Milan - la peggior difesa del campionato : come Gabbia può diventare la soluzione di Fonseca - Un pessimo avvio di stagione. Difficile pensare a uno scenario più inquietante per i tifosi rossoneri, dopo le prime tre uscite ufficiali in... (Calciomercato.com)