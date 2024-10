Oasport.it - Freestyle, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Chur: fratelli Tabanelli, osservati speciali nel Big Air

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Talento e sprezzo del pericolo. Serve questo per rendere al meglio nelle varietà delsulla neve. La stagione degli sport invernali sta per entrare nel vivo e in vista del week end a, in Svizzera, ci si prepara per le evoluzioni aree del Big Air, che regaleranno emozioni agli appassionati e agli addetti ai lavori di questa particolare disciplina. Venerdì 18 ottobre il via delle danze in terra elvetica per le prime due sfide stagionali che vedranno tra i protagonisti quattro azzurri. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile del settoredelValentino Mori, ha diramato l’elenco deiche prevede la presenza deiFlora e Miro, Leonardo Donaggio e Renè Monteleone. Indubbiamente, su Flora e Miro ci sono le attenzioni maggiori per quanto hanno messo in mostra la passata stagione.