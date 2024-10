Francis Ford Coppola: «La democrazia negli Usa è a grandissimo rischio» (Di lunedì 14 ottobre 2024) «La democrazia oggi negli Usa è a grandissimo rischio. Ci vorrebbe un genio come Pico Della Mirandola per risolvere tutto». A dirlo è il regista Francis Ford Coppola ospite lunedì a Cinecittà, a Roma. Ma neanche il governo italiano lo convince: «Non capisco però perché in Italia si sa fare tutto bene, auto, barche ed elicotteri tranne che realizzare un governo che funzioni». Nel pomeriggio ci sarà la pre-apertura della Festa di Roma e di Alice nella Città con un discorso di Coppola sul palco prima della proiezione del suo nuovo film Megalopolis. «Non credo di essere un pezzo grosso, ne amo essere chiamato ‘maestro’, consideratemi solo zio Ciccio. Credo che siamo tutti della stessa famiglia quella dell’homo sapiens. Non penso insomma sia importante il mio cinema, ma il cinema in generale, faccio solo parte di un gruppo insieme a tanti altri grandi», ha detto Coppola ai giornalisti. Lettera43.it - Francis Ford Coppola: «La democrazia negli Usa è a grandissimo rischio» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) «LaoggiUsa è a. Ci vorrebbe un genio come Pico Della Mirandola per risolvere tutto». A dirlo è il registaospite lunedì a Cinecittà, a Roma. Ma neanche il governo italiano lo convince: «Non capisco però perché in Italia si sa fare tutto bene, auto, barche ed elicotteri tranne che realizzare un governo che funzioni». Nel pomeriggio ci sarà la pre-apertura della Festa di Roma e di Alice nella Città con un discorso disul palco prima della proiezione del suo nuovo film Megalopolis. «Non credo di essere un pezzo grosso, ne amo essere chiamato ‘maestro’, consideratemi solo zio Ciccio. Credo che siamo tutti della stessa famiglia quella dell’homo sapiens. Non penso insomma sia importante il mio cinema, ma il cinema in generale, faccio solo parte di un gruppo insieme a tanti altri grandi», ha dettoai giornalisti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francis Ford Coppola a Domenica In : “Megalopolis? Ogni volta che mi accingevo a fare questo film succedeva qualcosa di tremendo”. Poi rivela : “Presto dovrò indebitarmi di nuovo” - “È stato un forte trauma, ero molto povero e non avevo nulla. L’occasione è ghiotta per presentare e spingere un film che faticherà assai ad essere visto, quel Megalopolis croce e delizia di un cineasta che ha fatto la storia del cinema tra gli anni settanta e ottanta e che da almeno trent’anni fatica a ritrovare spazio, spirito e soprattutto denari per produrre nuovi suoi film. (Ilfattoquotidiano.it)

Francis Ford Coppola alla ricerca della felicità - Cinecittà gli intitola un viale : “Un sogno - per me era la vera Hollywood” - E Cinecittà celebra la grandezza del regista da Oscar E ancora. La città di New Rome sta cambiando, causando aspri conflitti tra Cesar Catilina, geniale artista che cerca di proiettarsi in un futuro utopico e idealistico, e la sua nemesi, il sindaco Franklin Cicerone, reazionario e legato a uno status quo regressivo, avido e corrotto. (Secoloditalia.it)

Francis Ford Coppola e il suo patrimonio : tra passione e cinema - I figli di Coppola, come Sofia Coppola, sono già affermati nel mondo del cinema, e il regista sembra convinto che non abbiano bisogno di contare sul suo patrimonio per avere successo. Questa capacità di rischiare e di reinventarsi è ciò che lo ha reso non solo uno dei più grandi registi della storia del cinema, ma anche un imprenditore visionario. (Velvetmag.it)