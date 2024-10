Francis Ford Coppola: il cinema senza limiti, il mondo senza confini (Di lunedì 14 ottobre 2024) Di fronte a una platea di giornalisti che si sono raccolti nella Sala Fellini di Cinecittà per ascoltarlo, uno dei più grandi registi della storia del cinema, tra due giorni nei cinema italiani col nuovo, straordinario Megalopolis, ha parlato di arte, famiglia, tempo. E del sogno di un mondo senza più confini. Comingsoon.it - Francis Ford Coppola: il cinema senza limiti, il mondo senza confini Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Di fronte a una platea di giornalisti che si sono raccolti nella Sala Fellini di Cinecittà per ascoltarlo, uno dei più grandi registi della storia del, tra due giorni neiitaliani col nuovo, straordinario Megalopolis, ha parlato di arte, famiglia, tempo. E del sogno di unpiù

