Oasport.it - F1, Ferrari alla “prova del nove”. Ad Austin si capirà se la SF-24 ha superato il “complesso curve veloci”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’imminente weekend del Gran Premio degli Stati Uniti potrebbe rappresentare la proverbiale “del” per la, ovverosia la verifica della correttezza di un’operazione. È indiscutibile come l’evoluzione della SF-24 presentata a Monza sia risultata efficace, in quanto la competitività della monoposto è cresciuta, soprattutto in gara. I risultati di Baku e Marina Bay non sono stati all’altezza del potenziale, ma questo è un altro discorso. Sia in Azerbaigian che a Singapore è stato pagato un prezzo salatissimo per un paio di ingenuità e per qualche momento di defaillance. Il bottino di settembre avrebbe potuto essere ben più ricco, ma oramai è andata. Piuttosto di guardare indietro, è meglio volgere lo sguardo a quanto sta per accadere., come detto, può essere una “del” per capire se lo sviluppo della SF-24 stia veramente andando nella giusta direzione.