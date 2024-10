Chi sono i ‘cittadini sovrani’, movimento di estrema destra dell’arrestato a comizio Trump (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Vem Miller, l'uomo di Las Vegas arrestato in California mentre si recava ad un comizio di Donald Trump con armi nell'auto, è legato al movimento di estrema destra dei Sovereign Citizens. L'uomo è stato fermato perché il suo Suv aveva una targa falsa che appariva "scritta a mano, con un riferimento ad un Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Vem Miller, l'uomo di Las Vegas arrestato in California mentre si recava ad undi Donaldcon armi nell'auto, è legato aldidei Sovereign Citizens. L'uomo è stato fermato perché il suo Suv aveva una targa falsa che appariva "scritta a mano, con un riferimento ad un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi sono i ‘cittadini sovrani’ - movimento di estrema destra dell’arrestato a comizio Trump - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia ... (Webmagazine24.it)

Cortei di estrema destra anti immigrazione e anti islam si sono scontrati con la polizia - devastando Middlesbrough e altre città nel Nord dell'Inghilterra. Il movimento ha preso forma dopo l'uccisione di tre bambine - lunedì scorso - a Southport - attribuita erroneamente a un "migrante musulmano illegale" - Scontri in Inghilterra, volontari per le strade per ripulire «Mi è sembrato davvero importante radunare la comunità per rafforzare un messaggio di unità e solidarietà» dice Sahida Ditta, co-organizzatrice dell’operazione di pulizia e fondatrice dell’ONG Amal Project. E per Luqman Khan, proprietario di un ristorante dato alla fiamme. (Iodonna.it)