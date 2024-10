Liberoquotidiano.it - Che tempo che fa, "col flauto": il comizietto-sfregio della Littizzetto contro Giuli

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L'incomprensibile discorso del neo-ministroCultura, Alessandro, di fronte alla Commissione Cultura per spiegare le linee-guida del suo ministero, ha generato un tam tam di battute e considerazioni ilari, per via del suo eloquio ultra-forbito e formale. E non poteva non passare anche sotto le grinfie di Luciana. La comica piemontese, nel suo consueto spazio a CheChe Fa sul Nove, ha scritto una lettera al ministro, prendendolo sostanzialmente in giro per la vorticosità del suo discorso. Lacomincia così: “Caro Ministrostimatissimo, quasi dottor di Teologia. Erede al minister di Benedetto Croce e del Sanano messo in croce. Dizionario vivente, sinonimi e contrari. Luce, faro e petardo di cultura. Questa missiva è dedicata a te, alla tua lucente armonia, sei immensamenteiiii.