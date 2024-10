Centri in Albania, Schlein: “Governo butta via 800 milioni per deportare i migranti. Potevano essere spesi per le liste d’attesa” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Il Governo Meloni butta 800 milioni degli italiani in un accordo di deportazione dei migranti in Albania, in spregio a una sentenza della corte di giustizia europea che fa già scricchiolare l’impianto di quell’accordo. E lo hanno fatto di fretta con affidamenti diretti senza trasparenza, soldi che Potevano servire ad abbattere liste d’attesa” Ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di un evento in Senato. L'articolo Centri in Albania, Schlein: “Governo butta via 800 milioni per deportare i migranti. Potevano essere spesi per le liste d’attesa” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Centri in Albania, Schlein: “Governo butta via 800 milioni per deportare i migranti. Potevano essere spesi per le liste d’attesa” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “IlMeloni800degli italiani in un accordo di deportazione deiin, in spregio a una sentenza della corte di giustizia europea che fa già scricchiolare l’impianto di quell’accordo. E lo hanno fatto di fretta con affidamenti diretti senza trasparenza, soldi cheservire ad abbattere” Ha dichiarato la segretaria del Pd Ellya margine di un evento in Senato. L'articoloin: “via 800perper le” proviene da Il Fatto Quotidiano.

