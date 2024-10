Inter-news.it - Calhanoglu in gol in Islanda-Turchia! Momentaneo vantaggio

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Hakanha segnato un altro rigore in. Prima ne aveva sbagliato uno, ma ciò che è successo è incredibile. GOL! – Hakanha colpito anche in. Il giocatore dell’Inter ha segnato il gol del 2-1 della sua nazionale, che per ora conduce la partita dopo esser passata in snel primo tempo con la rete di Oskaon. Il centrocampista aveva sbagliato dal dischetto al minuto 53, colpendo la palla due volte e costringendo l’arbitro ad annullare il rigore e dare fallo all’. Al 67? ha trovato la sua redenzione e non ci ha messo neanche troppo, solo un quarto d’ora.