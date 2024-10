Quotidiano.net - Caffè, un mercato senza crisi. Venduti 162 milioni di chili in un anno. Il boom delle cialde

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 – Sono passati oltre tre secoli dall'apertura del primoin Italia, l'ormai mitologico “Florian” a Venezia, ma il rito della tazzina di questa bevanda, sorseggiata da soli o in compagnia, non accenna a perdere il suo fascino. In questi 300 anni sono cambiate le mode, i gusti, e si sono sperimentate varie miscele, ma è solo negli ultimi anni che la tecnologia ha rivoluzionato i costumi, incidendo non poco sul totale del fatturato e sulle abitudini degli italiani. 2023,162di kg ditostato Iltostato, venduto in gran parte nelle catene di supermercati, è consumato per il 71% dalle famiglie in casa, mentre la parte restante nelle attività commerciali. Dunque è ancora fra le mura domestiche il maggior consumo, che incide sul totale volumi del 2023, pari a 162di kg.