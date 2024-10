Base sofficissima per torte di compleanno: ricetta facilissima e veloce (Di lunedì 14 ottobre 2024) Base sofficissima per torte di compleanno: ricetta facilissima e veloce Una Base soffice e golosa da poter farcire e decorare a vostro gusto e piacimento, un impasto velocissimo, impiegherete poco tempo e con un risultato più che soddisfacente. Io vi lascio la ricetta che porta come aroma la vaniglia ma potete usare qualsiasi tipo di aroma voi vogliate in modo da poter cambiare di volta in volta ripieno e decorazione. Se decidete di farcire con una crema all’arancia userete l’aroma all’arancia, per una farcia al pistacchio userete l’aroma al pistacchio etc. etc. Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)perdiUnasoffice e golosa da poter farcire e decorare a vostro gusto e piacimento, un impasto velocissimo, impiegherete poco tempo e con un risultato più che soddisfacente. Io vi lascio lache porta come aroma la vaniglia ma potete usare qualsiasi tipo di aroma voi vogliate in modo da poter cambiare di volta in volta ripieno e decorazione. Se decidete di farcire con una crema all’arancia userete l’aroma all’arancia, per una farcia al pistacchio userete l’aroma al pistacchio etc. etc.

