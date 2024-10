Inter-news.it - Asllani sblocca Georgia-Albania: i nazionali dell’Inter volano!

(Di lunedì 14 ottobre 2024)conferma il trend strepitoso dei giocatoriin questi impegni per ledi ottobre. L’albanese hato il match tra. IN GOL – Kristjanrisponde all’appello dei giocatoriin Nazionale: dopo la doppietta di Marko Arnautovic e le marcature di Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, ora tocca al centrocampista dell’andare in gol. Detto fatto: are il match di Tbilisi contro la nazionale di Kvhicha Kvaratskhelia ci ha pensato proprio il registadopo appena due minuti dall’inizio della ripresa. Bravissimo a calciare di prima intenzione da poco fuori del limite dell’area di rigore per portare in vantaggio la sua nazionale.