Arma dei Carabinieri ' in vetrina' a OrientaPuglia | tanti giovani sognano il futuro in divisa

L'Arma dei Carabinieri ha preso parte all'edizione 2024 di 'OrientaPuglia', svoltasi presso il padiglione 71 del Quartiere Fieristico di Foggia. L'iniziativa ha coinvolto migliaia di studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori provenienti da tutta la Puglia, offrendo loro un'importante

Contrasto alle truffe - l’Arma dei Carabinieri incontra gli anziani - Sentirsi protetti e vivere in un ambiente sicuro è infatti una condizione fondamentale, che contribuisce a innalzare la qualità della vita e il livello di benessere. Casi pratici, esempi di cronaca vera e vita vissuta quelli portati al centro del dibattito, durante il quale, grazie anche al partecipato confronto con il pubblico, sono stati illustrate le simulazioni più frequenti e le scuse ... (Tarantinitime.it)

Roma. Collatino. Aggredisce la madre 64enne a pugni e armato di coltello. 33enne romano arrestato dai Carabinieri - . 33enne romano arrestato dai Carabinieri sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Collatino. Cronache Cittadine ROMA – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 33enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente L'articolo Roma. Aggredisce la madre 64enne a pugni e armato di coltello. (Cronachecittadine.it)

Torchiara : l’Arma dei Carabinieri festeggia i 97 anni di Domenico Greco - In occasione dei festeggiamenti per il 97° compleanno dell’Appuntato - in congedo - Domenico Greco, nato a Torchiara nel 1927, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli, Capitano Giuseppe Colella, ed il Comandante della locale Stazione, Luogotenente Cristiano Franco, gli hanno... (Salernotoday.it)