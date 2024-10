Appello di Italia-Francia-Germania e Uk: "Idf cessi attachi a Unifil" | La diretta (Di lunedì 14 ottobre 2024) Raid delle Idf su un centro di comando in un ospedale a Gaza: quattro morti. L'esercito promette un'investigazione sull'attacco con drone di Hezbollah Ilgiornale.it - Appello di Italia-Francia-Germania e Uk: "Idf cessi attachi a Unifil" | La diretta Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Raid delle Idf su un centro di comando in un ospedale a Gaza: quattro morti. L'esercito promette un'investigazione sull'attacco con drone di Hezbollah

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Serve un trattato internazionale contro le armi autonome letali - anche l’Italia si attivi di più” - l’appello della campagna Stop Killer Robots - A ricordare i pericoli è anche il professor Fabrizio Battistelli, presidente di Archivio Disarmo: “L’uso dell’intelligenza artificiale in campo militare rischia di rendere più facile lo scatenarsi delle guerre. Basti pensare ai software che sfruttano l’IA ‘Lavender’ e ‘The Gospel‘, utilizzati da Israele e dal suo esercito, per generare una lista di 37mila obiettivi da colpire, aumentando in modo ... (Ilfattoquotidiano.it)

Appello dell’Interpol per identificare 46 donne trovate morte : quattro casi insoluti in Italia - Il suo corpo venne ritrovato ad Asso, vicino a Como, il 23 gennaio del 2004: nessun segno particolare, ma per lei si è riusciti a fare una ricostruzione facciale. Ecco perché stiamo chiedendo al pubblico di unirsi a noi. . “Da qualche parte nel mondo”, dicono le testimonial che sostengono la campagna in un video diffuso nelle ultime ore, “queste donne devono avere una famiglia e degli amici, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Crisi dei finanziamenti universitari : otto atenei lanciano un appello urgente al governo italiano - L'Aquila - Gli atenei di Marche, Abruzzo e Umbria denunciano gravi difficoltà economiche a causa dei tagli ai finanziamenti e l’aumento dei costi di gestione. Camerino, Chieti-Pescara, L'Aquila, Macerata, Perugia, Politecnica delle Marche, Teramo e Urbino fanno parte della rete HAMU (l'alleanza interuniversitaria che include gli atenei delle tre regioni) e denunciano una situazione che ... (Abruzzo24ore.tv)